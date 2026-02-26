Betrüger kosteten Salzburger fünfstellige Summe
Krypto-Broker
Bislang unbekannte Täter haben durch Vortäuschen vermeintlicher Transaktionen und als angebliche Supportmitarbeiter eines Krypto-Brokers einen 33-jährigen Salzburger um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag betrogen.
Der Täter schickte dem Opfer eine SMS mit einer vermeintlich durchgeführten Transaktion von seinem Konto, woraufhin dieser mit den Betrügern in Kontakt trat. Durch Übermittlung von Verifizierungscodes an den angeblichen Mitarbeiter erlangte dieser Zugriff auf das Konto und führte Überweisungen vom Konto des Opfers durch. Die Ermittlungen laufen.
