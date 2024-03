„Wir brauchen keinen Links- und keinen Rechtsruck“

Zu aktuellen Phänomenen zählen auch Parteien, die plötzlich auftauchen. Wie die KPÖ …

Ich hätte das nicht erwartet. Ich habe erlebt, wie die Kommunisten nach dem Krieg weggeschmolzen sind. Sie haben den Sowjets 1945 zugesagt, dass sie 25 Prozent erreichen würden. Aber die Sowjets waren sehr enttäuscht, dass sie dann nur 4 oder 5 Prozent bekamen. Nach der ungarischen Revolution wurden die Kommunisten aus dem Parlament hinausgewählt. Das dauerte bis jetzt an. Nun hat die KPÖ in Graz und Salzburg stark abgeschnitten hat. Das wird aber keine Renaissance des Kommunismus bedeuten. Es zeigt aber, dass vieles vergessen wurde, was der Kommunismus auch in Europa zu verantworten hat. Und es zeigt, dass es stark auf die Persönlichkeit und ein plausibles Programm ankommt. Die Kommunisten konzentrieren sich auf einen schmerzlichen Punkt in der Gesellschaft und haben ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit. Aber ich glaube, dass das für den KPÖ-Kandidaten in Salzburg für den ersten Platz reichen wird.