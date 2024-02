Für Babler ist Gusenbauer eine „Karteileiche“

Nach Querelen in der eigenen Partei geht Andreas Babler in die Offensive. Im Exklusivinterview mit Conny Bischofberger spricht der SPÖ-Vorsitzende - in Anspielung auf den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - über „gekränkte Egos“, mit deren Befindlichkeit er sich nicht beschäftigen wolle. Gerüchte über mögliche Nachfolger weist er als „absoluten Blödsinn“ von sich.