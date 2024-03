Auch Mikl-Leitner kritisiert das Antreten der KPÖ

Jetzt legt Niederösterreichs Landeshauptfrau nach. „Ich danke zuerst einmal Wolfgang Schüssel für seine deutlichen Worte. Es braucht mehr davon. Es ist wichtig, dass wir die Erinnerung an das Schreckensregime und die Grausamkeiten der Naziherrschaft aufrechterhalten. Damit solche Zeiten nie wiederkehren. In Erinnerung an meine Kindheit, die ich neben dem Eisernen Vorhang erlebt habe, ist es erschütternd, dass die Verbrechen des Kommunismus nur mehr wenige rühren“, erklärt sie und erinnert dazu auch an ihren bereits im Vorjahr erschienen Leserbrief in der „Krone“.