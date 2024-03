Bozen-Goalie machte Eisbullen-Fehlstart perfekt

Nach einer zunächst temporeichen Partie, in der die Südtiroler (ohne Raubein Halmo) in der Neuauflage des Vorjahresfinales im ersten Powerplay vorgelegt hatten – Ford erwischte Goalie Tolvanen backhand im kurzen Eck. Die postwendende Antwort blieb aus, da in Überzahl ein Meyer-Abfälscher nur an die Latte (10.) ging. Ansonst hieß es trotz dem klaren Bulls-Chancenplus im Startdrittel (21:7) nur Endstation Harvey – der Gästekeeper spielte extrem sicher. Daran änderte sich auch im weiteren Spielverlauf nichts. Zumal Bozens Spiel immer griffiger wurde, gerade die Offensive der Bulls immer mehr an Kraft verlor. Dazu fiel fast mit Pausensirene zwei das 0:2 – Gazley netzte aus kurzer Distanz wieder einmal gegen seinen Ex-Klub ein. Der hatte darauf keine Antwort mehr. So sangen am Ende nur mehr die gut ein Dutzend mitgereisten Italo-Fans.