So läuft die Entwicklung der Salzburg Knights

Ein großes Problem ist allerdings die Halle. Im Gegensatz zur BBU, die fix in der Sporthalle Alpenstraße untergebracht ist, sind die Knights überall und nirgends daheim. Mit der Landesliga-Mannschaft sind sie in der Josef-Preis-Allee, mit der Jugend in den Mittelschulen und auch in der Schlossalle üben sie ihren Sport aus. „Wir haben keine Homebase“, bedauert Miksch. „Ohne Hallenzeiten kannst du nicht wachsen.“