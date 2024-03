Nach vier Schüssen: Drei Schlepper vor Gericht

Via TikTok „angeheuert“

Zuerst sagte der ältere der Angeklagten, dass er nur mitgefahren sei und von nichts wisse, beim Prozess bekannten sich die beiden Afghanen (22, 37) und der Syrer (23) aber schuldig. Sie werden getrennt voneinander einvernommen, einer gab an, über TikTok auf die Schlepperfahrten aufmerksam geworden zu sein. „Es war ein Scheiß, was ich gemacht habe“, meinte der Erstangeklagte.