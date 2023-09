Schlepper rammte mit Auto Polizeiwagen

Was ist bisher bekannt: Am Mittwoch, gegen 9 Uhr, waren Streifenbesatzungen der Beamten aus Tumeltsham, sie sind Spezialisten der Grenz- und Fremdenpolizei, bei einer Schwerpunktkontrolle entlang der Hausruck-Bundesstraße unterwegs. Das Ziel: Schlepper dingfest machen. Vor zwei Tagen waren bekanntlich in Braunau und Altheim zwei Schlepper mit Dutzenden Opfern gestoppt worden.