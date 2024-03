Lästige Bettwanzen: Was tun, wenn sie da sind?

Die kleinen Blutsauger sind nicht nur an Touristen-Hotspots ein Problem. Auch in privaten Refugien müssen sie öfter bekämpft werden, als man vermutet. Besonders schlimm ist aktuell der Befall in einem Wohnhaus in einer Landeshauptstadt. Die Ombudsfrau und Krone+ haben mit einem Profi darüber gesprochen, was zu tun ist.