„Gefahr der geistigen Faulheit durch KI-Systeme“

Unterschiede zwischen USA und Europa in Bezug auf KI?

Die USA sind eine sehr gespaltene Nation, insbesondere was technologische Entwicklungen angeht. An der Küste, wo die Menschen gebildeter sind, gibt es eine größere Begeisterung für das Ausprobieren neuer Dinge. In Europa gibt es auch zahlreiche Start-Ups, die innovativ sind. Der Unterschied der beiden Kontinente, Länder ist nicht immer so groß, wie er dargestellt wird.