Nordirland: Mann an Zaun genagelt vorgefunden

Er werde in einem Krankenhaus behandelt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Trotzdem bezeichnete ein Polizeisprecher die Verletzungen als „potenziell lebensverändernd“. Auf jenem Parkplatz, auf dem das Opfer aufgefunden wurde, waren zudem nach Polizeiangaben zwei Transporter in Brand gesetzt worden. Einer davon habe dem Opfer gehört.