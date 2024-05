Ein Psychologe für die Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben mit Gerry Fleming einen neuen Headcoach für die kommende Eishockey-Saison gefunden. Die Kagraner haben mit dem Kanadier eine Gemeinsamkeit: Beide wurden mit Serge Aubin Meister! Die Caps 2016/17 in der ICE Hockey Liga und Fleming als Aubins Assistant-Coach in der Deutschen Eishockey Liga in der Saison 2020/21.