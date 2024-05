Tennis-Traumpaar trennt sich überraschend

Gründe für die Trennung nannte die ehemalige Weltranglistenzweite keine, Tsitsipas gab bisher noch kein Statement dazu ab. Das Liebes-Aus kommt überraschend, war die Beziehung für den Griechen doch mehr als nur Liebe, wie er im Juni 2023 sagte: „Es ist sehr selten, dass du deine Seelenverwandte findest. Ich habe viele Frauen in meinem Leben getroffen. Und das kann ich sehr selbstbewusst sagen. Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden und Interesse an einer Frau gehabt.“