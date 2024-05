Arzt im Football-Dress mit dem Unternehmergeist

„Da bin ich gleich von der klassischen klinischen Mediziner-Laufbahn abgewichen und hatte viel Freude am Unternehmertum und der Führungsposition.“ Die hat er als Quarterback auch auf dem Football-Feld inne. So führte er die Dragons am Sonntag bei den Black Panthers in Prag zu einem 17:14-Erfolg in der Austrian Football League AFL. „Ich denke, dass wir mit Prag, Graz und den AFC Vikings wieder zu den stärksten vier Teams der AFL zählen. Das Halbfinale ist das erste Ziel.“ Zumindest. Denn bevor es für Alex im Herbst in die USA nach Stanford geht, könnte er mit den Drachen den Titel-Hattrick schaffen.