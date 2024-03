Bundesheer: DAS ist der Nachfolger des Pinzgauers

Nahezu jeder Grundwehrdiener durfte mit Sicherheit einmal mit dem wohl besten Geländewagen der Welt durch schwierigstes Gelände fahren. Die Rede ist vom Steyr-Puch Pinzgauer, der von 1967 bis 2000 in Österreich und danach noch einige Jahre in Großbritannien produziert wurde. Insgesamt 30.000 Stück erblickten das Licht der Welt und fanden neben dem Bundesheer auch Abnehmer in zahlreichen anderen Ländern der Welt. Seit Jahren wird das „Arbeitspferd“ beim Heer ausgemustert. Nun ist auch ein Nachfolger gefunden worden.