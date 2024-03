Tote und Verletzte nach Tornados und Gorilla-Hagel

50.000 Haushalte ohne Elektrizität

Wegen beschädigter Leitungen sei auch vielerorts der Strom ausgefallen, hieß es in den Berichten weiter. Laut der Seite Poweroutage.us waren in Indiana, Ohio und Kentucky Freitagfrüh rund 50.000 Haushalte ohne Elektrizität. Viele Schulen blieben am Freitag geschlossen.