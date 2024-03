Polizist soll privat Cobra-Mann verletzt haben

Auch Gesetzeshüter sollten sich vor dem Gesetz hüten: Ein Salzburger Polizeibeamter aus dem Mondseeland erfährt dies gerade am eigenen Leib. Am späten Dienstagnachmittag hatten vier vermummte Unbekannte in Neumarkt am Wallersee einen 19-jährigen Einheimischen in seiner Wohnung überfallen.