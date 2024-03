Skigebiete rüsten sich für die letzten Tage

Semesterferien nicht optimal

Auch am Kasberg musste man auf die warmen Temperaturen reagieren: „Unter der Woche ist der Liftbetrieb eingestellt. In den Osterferien – also von 23. März bis Ostermontag, 1. April – werden die Bergbahnen wieder durchgehend geöffnet sein“, so Geschäftsführer Johann Drack. Der bis auf die wetterbedingt schlecht ausgefallenen Semesterferien auf eine erfolgreiche erste Saison zurückblickt.