So hart trifft Klimawandel Skigebiete in den Alpen

Verschwindet Schnee in Australiens Skigebiete ganz?

Unter solchen Hochemissions-Annahmen gäbe es vor allem in Australiens Skigebieten nahezu gar keinen Schnee mehr. Im SSP3-7.0-Szenario reduzieren sich die jährlichen Schneedeckentage in den Australischen Alpen um 78 Prozent, in den Neuseeländischen Alpen um 51, in den Japanischen Alpen um genau die Hälfte, in den Anden um 43 und den Europäischen Alpen um 42 Prozent. Am geringsten fallen die Reduktionen in den Appalachen (minus 37 Prozent) und den Rocky Mountains mit 23 Prozent im Vergleich zu 1981 bis 2010 aus.