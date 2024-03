Klimawandel sorgt für Rekord-Einsatzbilanz

Klimawandel stellt Wehren vor große Herausforderungen

Trockene, heiße Sommer in Folge des Klimawandels und die fortschreitende Verschilfung des Neusiedler Sees stellen die Feuerwehren auch in Zukunft vor große Herausforderungen. Die Einsatztaktiken dahingehend anzupassen sei oberste Prämisse, so Kropf. Dass die Florianis für jegliche Art von Einsätzen aber bestens vorbereitet sind, belegt das enorme Interesse an Schulungen. 8246 Feuerwehrmitglieder haben an den Präsenz- und Online-Lehrgängen in 81.860 Ausbildungsstunden des Landesverbandes teilgenommen.