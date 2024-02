Verändert der Klimawandel die menschliche Natur?

Protagonist ist Vergangenheitsforscher

Daher blickt er in „Flirren“ so weit in die Zukunft - und von dort wieder zurück auf unsere Zeit: „Mein Protagonist Leonhard ist Vergangenheitsforscher und soll herausfinden, wo es Momente der verheerenden Versäumnisse, aber auch der Hoffnung gegeben hätte und was man von diesen lernen kann.“ Gleichzeitig hat Leonhard aber auch ein sehr persönliches Trauma zu überwinden: „Er hat seine große Liebe Lea mehr oder weniger direkt an den Klimawandel verloren.“