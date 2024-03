Urteil gegen Aktivist: Richter leugnet Klimawandel

In dem richterlichen Erkenntnis von Oktober 2023, über das die „Kleine Zeitung“ zuerst berichtete, schrieb der Richter, dass der Konsens der Wissenschaft zum menschengemachten Klimawandel eine „umstrittene Hypothese“ sei. Das habe auch der Beschwerdeführer so ausgeführt. Obwohl dieser Konsens „umstritten“ sei, würden damit zunehmend politische Steuerungsmechanismen wie die CO2-Steuer begründet, so der Richter.