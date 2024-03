Ersthelfer retteten unterkühlten jungen Mann

Mann durfte sich in fremdem Auto aufwärmen

Die vier Einheimischen zogen ihn aus dem Graben und riefen das Rote Kreuz. Sie versorgten ihn, bis die Sanitäter des Roten Kreuzes eintrafen. Danach wickelten sie ihn in mehrere Rettungsdecken und setzten ihn in Ludwig Schweigers Auto, um ihn zu wärmen. Der ortsfremde junge Mann wurde nach der Versorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Durch ihr vorbildhaftes und beherztes Eingreifen retteten die Pongauer Ersthelfer das Leben des Verunfallten.