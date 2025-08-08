Cup als Feuertaufe für die Salzburg-Damen

Nach vielen Wochen des Wartens und der Vorbereitung ist es Samstag (18) so weit. Die Damen von Red Bull Salzburg laufen erstmals in einem Pflichtspiel auf. Die erste Aufgabe führt die Salzburgerinnen nach Vorarlberg zu Alberschwende, dem Meister der Vorarlbergliga (dritthöchste Spielklasse).