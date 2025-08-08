Cup als Feuertaufe für die Salzburg-Damen

Mit dem Cup wird die Saison der Frauen in Österreich eingeläutet. Die Damen von Red Bull Salzburg laufen Samstag erstmals im Bullen-Trikot auf. Die erste Aufgabe heißt Alberschwende. Die Vorbereitung der Salzburgerinnen verlief gar nicht nach Wunsch.
Nach vielen Wochen des Wartens und der Vorbereitung ist es Samstag (18) so weit. Die Damen von Red Bull Salzburg laufen erstmals in einem Pflichtspiel auf. Die erste Aufgabe führt die Salzburgerinnen nach Vorarlberg zu Alberschwende, dem Meister der Vorarlbergliga (dritthöchste Spielklasse).
„Es ist ein gutes Spiel für uns, weil wir nur zwei Tests hatten“, sagt Bullen-Trainer Dusan Pavlovic. Diese Probegalopps gingen mit 0:2 und 0:3 verloren – die Vorbereitung hätte also besser sein können. „Es ist hauptsächlich darum gegangen, alle Mädels zu sehen“, sagt Pavlovic.
ÖFB Frauen Cup, 1. Runde, Samstag: Alberschwende – Red Bull Salzburg (18). – Sonntag: Wacker Innsbruck – FC Pinzgau (15).
