Weiter Lebensgefahr nach Felssturz im Wimbachtal

Es war pures Glück, dass niemand zu Schaden kam. Denn mitten in der Hauptsaison in den Sommerferien löste sich am Dienstagvormittag ein Felssturz im Nationalpark Berchtesgaden. 4000 Kubikmeter Schutt und Gestein sind auf die Wanderwege 411 und 421 nahe des Trischübel gefallen. Die Pfade wurden sofort gesperrt, bis ein Geologe die Situation beurteilen konnte.