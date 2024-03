Diabelli Sommer lockt mit bekannten Gesichtern

Ein bewährtes Konzept, in dem auch Publikumslieblinge eine große Rolle spielen. So sind auch heuer wieder viele Stammgäste in Mattsee dabei. Seit bereits 19 Jahren bilden Benjamin Schmid, Clemens Hagen und Ariane Haering das „Besondere Trio“. Veronika Hagen schließt sich dem Trio heuer mit ihrer goldenen Bratsche an. Das Ensemble widmet sich im Sommer Werken von Mozart und Brahms. Joseph Haydns „Sonnenaufgang“ erklingt zur Eröffnung des Diabelli Sommers in der Stiftskirche. Werke von Schubert, Puccini und Ravel komplettieren den Auftaktabend.