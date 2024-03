Neuer Ortschef von Maria Alm: „Bin Vereinsmeier“

Müllner will eine Art „Hoamatkarte“ einführen

Seine Erfolgsformel? „Ich bin ein Vereinsmeier, die Leute kennen mich und meine geradlinige Art.“ Durch den Wahlsieg tritt Müllner in die Fußstapfen des Ex-Bürgermeisters Alois Gadenstätter: Dieser hatte vor 15 Jahren die Liste „Wählergemeinschaft Pro Maria Alm“ gegründet, mit der Müllner nun das Amt eroberte. „Wir wollen ehrliche Politik machen, nicht so wie die Großparteien. Uns geht es um einen guten Mix zwischen Tourismus und Soziales.“ Müllner will nicht nur den Tourismus ankurbeln, sondern mehr für Einheimische machen. Der Installateur-Meister, der für die Firma Hasenauer arbeitet, äußert bereits eine Idee: eine Art „Hoamatkarte“, wie es sie bereits in Großarl gibt. „Damit die Bürger leichter und billiger Zugang zur Infrastruktur haben“, erzählt er.