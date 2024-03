Elf Jahre Haft für „rechte Hand“ von Mafiapaten

Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag die mutmaßlich „rechte Hand“ des im Dezember 2023 in Wien zu lebenslanger Haft verurteilten angeblichen Mafia-Paten Dario D. alias „Dexter“ abgeurteilt worden. Der 29-jährige Dejan S. wurde zu elf Jahren Haft verurteilt, weil er innerhalb von nur zwei Monaten 43 Kilogramm Kokain und 39 Kilogramm Heroin nach Österreich geschafft und sieben Kilogramm Suchtgift in Verkehr gesetzt hatte.