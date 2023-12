Lebenslange Haft für Mafia-Boss „Dexter“ in Wien

Überwachungsmethoden „wie in der DDR“

Die Chatnachrichten spielen auch für Anwalt Werner Tomanek die zentralste Rolle in dem langwierigen Prozess. Die Beschaffung und Verwendung der Daten sei nach dem Verteidiger überaus fraglich. Laut der österreichischen Strafprozessordnung bräuchte es nämlich einen dringenden Tatverdacht, um die Überwachung von verschlüsselten Nachrichten zu rechtfertigen. Der wäre beim Tatzeitpunkt nicht gegeben gewesen. Die Beweismittel seien so rechtswidrig erlangt worden. „Das ist ein Machtinstrument. Das ist wie in der DDR die strukturelle Öffnung der Post“, vergleicht Tomanek.