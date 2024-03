Social-Media-Nutzung unter Jugendlichen rückläufig

Durch die Vielzahl an Plattformen mit teilweise sehr ähnlichen Funktionen verlieren etablierte soziale Netzwerke bei den Elf- bis 17-Jährigen zunehmend an Bedeutung, so Saferinternet.at. So findet die Kommunikation zwischen Jugendlichen längst auch über andere Kanäle als WhatsApp statt. Vor allem bei den Jüngeren verliert YouTube immer mehr an Relevanz, da inzwischen alle großen Netzwerke auf die Einbindung von Videos setzen. Möglicherweise spielt auch die zunehmende Nutzung etablierter Plattformen durch die Eltern bzw. Großeltern eine Rolle, vermuteten die Experten. Um sich abzugrenzen, würden Jugendliche verstärkt von großen Diensten abwandern und sich neueren Plattformen zuwenden, auf denen sie sich noch ungestört fühlen.