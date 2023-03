Auf diese sozialen Medien fährt die Jugend ab

An der Spitze der beliebtesten Internetplattformen österreichischer Jugendlicher lagen auch in diesem Jahr WhatsApp (Nutzung insgesamt: 96 Prozent, davon täglich 91 Prozent), YouTube (insgesamt 94 Prozent, davon täglich 59 Prozent) und Instagram (insgesamt 75 Prozent, davon täglich 71 Prozent). Danach folgen schon die Foto-Sharing-App Snapchat (insgesamt 69 Prozent, davon 76 Prozent täglich) und die Video-App TikTok (insgesamt 68 Prozent, davon 80 Prozent täglich), die praktisch auf demselben Niveau wie im Vorjahr liegen. Snapchat hat jedoch im Jahresvergleich mit plus neun Prozentpunkten den stärksten Zuwachs bei der täglichen Nutzung verzeichnet.