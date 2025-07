11.500 Beamte! Polizei-Großaufgebot vor Finale

Ausschreitungen nach PSG-Triumph in Champions League

Das robuste Polizeiaufgebot und die umfangreichen Beschränkungen hängen vor allem mit den Krawallen und Ausschreitungen nach dem Triumph von PSG in der Champions League zusammen. Dabei gab es in der Nacht auf den 1. Juni landesweit 563 Festnahmen, 491 davon in Paris. In der Hauptstadt kam es zu Gewalt, Sachbeschädigungen und Plünderungen von Geschäften.