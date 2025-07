Scheifling: Trinkwasser mit Fäkalkeim verunreinigt

Gemeinde informierte umfassend

Konkret betroffen sind die Wasserleitungen in den Ortsteilen Scheifling und St. Lorenzen, in denen etwa zwei Drittel der Gemeindebürger leben. Die Bewohner wurden via Gemeinde-Homepage, soziale Medien und per Flugzettel an alle Haushalte über die Lage informiert und dazu angehalten, das Trinkwasser bis auf Widerruf für mindestens drei Minuten abzukochen.