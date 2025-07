Lawrow: Nordkorea unterstützt Kriegsziele

Mit „militärischer Spezialoperation“ bezeichnet der Kreml offiziell den Krieg gegen die Ukraine. Laut Medienberichten ging es bei dem Treffen von Lawrow und seiner nordkoreanischen Amtskollegin Choe Son-hui über das mögliche Entsenden von Soldatinnen und Soldaten nach Russland. Nordkoreas Regierung hat bereits mehrmals Waffen an Moskau geliefert und Streitkräfte bereitgestellt. Diese kämpften zum Beispiel in der westrussischen Region Kursk, um Gebiete von ukrainischen Truppen zurückzuerobern. Ukrainische Geheimdienste schätzen, dass etwa 14.000 Soldatinnen und Soldaten aus Nordkorea an diesem Frontabschnitt eingesetzt waren.