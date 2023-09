Jugendliche sind täglich zwei Stunden im Internet

„Für dreizehn Prozent reichten drei Stunden am Tag nicht einmal aus, sie sind noch länger auf TikTok unterwegs. Im Schnitt sind es rund 85 Minuten am Tag. Bei Snapchat und YouTube sind es 70 Minuten am Tag“, weiß David Pfarrhofer, Geschäftsführer des market Instituts. Die digitale Kommunikation hat auch Auswirkungen auf den Familienalltag. Drei Viertel der Eltern kommunizieren fast täglich via WhatsApp mit ihren Kindern.