„Zahn-Hunderter“ erhalten nur „digitale Menschen“

Mit der Aktion „Gemeinsam lächeln“ will die SVS Versicherte heuer dazu motivieren, den Zahnarzt aufzusuchen. Das tut sie, in dem sie allen Versicherten, die im Jahr 2024 eine zahnärztliche Leistung in Anspruch nehmen, 100 Euro in Aussicht stellt. Denn Martin L. (Name geändert) kann, obwohl er bereits beim Zahnarzt war, aber nicht an der Aktion teilnehmen. Aus einem bestimmten Grund.