Ergebnis am Land macht Haslauer zufrieden

In Alarmstimmung ist Haslauer nicht, auch wenn er sagt: „Das Ergebnis in der Stadt ist enttäuschend“. Er hat Trost für Wahlverlierer Florian Kreibich: „Es ist oft so, dass man beim ersten Antreten nicht gewinnt. Ich weiß, wovon ich spreche.“ Damit spielt Haslauer auf seine erste Landtagswahl 2009 an, als es für die ÖVP ebenfalls ein – deutlich kleineres – Minus setzte.