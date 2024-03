S-Link-Nein brachte Auinger auf den ersten Platz

Bei der ÖVP kam zum S-Link, der keinen Rückenwind brachte, auch noch ein später Start für Florian Kreibich als Bürgermeisterkandidat dazu, acht Monate vor der Wahl. „Auch sein Wechsel in die Stadtregierung Anfang Februar kam zu spät“, formuliert es ein hochrangiger Schwarzer. Deshalb kommt kaum parteiinterne Kritik an Kreibich auf. Wenn der Neo-Vizebürgermeister seine Ankündigung vom Wahlabend wahr machen und in die Stadtregierung einziehen will, ist also mit wenigen Diskussionen zu rechnen.