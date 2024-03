Warum jetzt? Was Putins Attacke auf Scholz verrät

„Propaganda“ nach innen

Es gehe um „Propaganda“, die vor allem nach innen gerichtet sei. „Davon sollten wir uns in Deutschland keinesfalls beeinflussen lassen“, erklärte Kiesewetter gegenüber krone.at. Scholz dürfe sich nicht „abschrecken“ lassen. Das Motto müsse in Bezug auf Taurus heißen: nicht „as long as it takes“, sondern „whatever it takes“.