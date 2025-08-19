Polizei holte betrunkenen Piloten aus dem Cockpit

Darauf angesprochen, war der Pilot rasch bemüht, die Situation herunterzuspielen. Nikotinbeutel seien schuld, nicht Alkohol. Doch damit gaben sich die Polizisten nicht zufrieden. Als man ihn nach seinem Konsum fragte, räumte Allsop ein, „vor zehn Stunden ein paar Biere“ getrunken zu haben. Einer der Polizisten konterte kühl: Er solle doch bitte „ein paar Biere“ definieren. Erst auf wiederholte Nachfrage präzisierte er, dass es drei Bier gewesen sein sollen – der amerikanischen Marke Miller Lite.