Deutsche sind laut Umfrage gegen Taurus-Lieferung

Gegen Truppen in der Ukraine

Noch klarer ist die Unterstützung der Deutschen für das Nein des Kanzlers zu Bodentruppen in der Ukraine. 72 Prozent halten es für richtig, einen solchen Schritt komplett auszuschließen. Nur 16 Prozent meinen, die deutsche Bundesregierung solle sich diese Option offenhalten. Fast niemand (zwei Prozent) ist dafür, sofort deutsche Streitkräfte in das Kriegsgebiet zu schicken.