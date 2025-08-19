Turnen auf Türkisch: Wirbel um Job-Ausschreibung

Korrektur angeordnet

Und dort ist man nach „Krone“-Anfrage über die Stellenausschreibung auch nicht glücklich. Die Formulierung sei „nicht exakt juristisch“, da gesetzliche Erfordernisse (Deutsch) mit „Wunschkriterien“ (Türkisch und Englisch) vermischt worden seien. „Der Rektor der Hochschule wurde angewiesen, die Ausschreibung zu korrigieren“, erklärt ein Sprecher.