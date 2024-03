SPÖ wirbt abermals für Arbeitszeitverkürzung

Arbeitszeitverkürzung als Schlüssel zur Gleichstellung

Ein Schlüssel zur Gleichstellung ist für die SPÖ die - zumindest schrittweise - Arbeitszeitverkürzung für alle. Derzeit arbeiten mehr als die Hälfte der Frauen Teilzeit, da in vielen Regionen Kinderbetreuungsplätze fehlten oder die Öffnungszeiten nicht mit der Kinderbetreuung vereinbar seien. Im ersten Schritt will die SPÖ die 35-Stunden-Woche in Branchen wie der Pflege forcieren, in denen die körperlichen und psychischen Anforderungen enorm seien.