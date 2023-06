Warnung vor 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn

Neue Anreize statt Arbeitszeitreduktion

In einer Zeit, in der Unternehmen Schwierigkeiten hätten, Mitarbeiter zu finden, sei die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung problematisch, heißt von der IV am Mittwoch. „Wir müssen mit weniger Arbeitszeit die Produktivität auf heutigem Niveau erhalten und weiterhin steigern, um unseren Wohlstand und unseren Sozialstaat in dieser Form zu erhalten“, sagte IV-Präsident Georg Knill.