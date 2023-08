Arbeitgeber laufen gegen Babler-Pläne Sturm

Babler glaubt fest daran

Babler hatte am Samstag im „Journal zu Gast“ seine Forderung nach einer 32-Stunden-Woche wiederholt, dabei aber bereits betont, dass die Umsetzung nicht auf einen Schlag kommen solle. Er orientiere sich an der Arbeitszeitverkürzungsdebatte Anfang der 70er-Jahre, wo man mit den Sozialpartnern branchenspezifisch einen Plan über fünf Jahre verhandelt habe. Flächendeckend, also über alle Branchen hinweg, glaubt Babler, dass es in den kommenden „acht, neun Jahren“ zu „einem großen Schritt der Arbeitszeitverkürzung“ kommen wird.