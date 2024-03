Sachslehner fordert „Fußfessel für Frauenschläger“

Nicht zuletzt die beiden schockierenden Bluttaten mit fünf weiblichen Opfern in Wien (so viele wie im gesamten vergangenen Jahr) zeigen: Österreich hat ein Problem mit Gewalt an Frauen! Das belegen auch die Zahlen der Polizei. Denn die sogenannten Wegweisungen sind in den vergangenen Jahren (siehe Grafik unten) steil nach oben gegangen.