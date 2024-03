Amazon investiert Milliarden in Saudi-Arabien

Amazon ist auf Expansionskurs: Die Cloud-Sparte Amazon Web Services will im Jahr 2026 mehrere Rechenzentren in Saudi-Arabien in Betrieb nehmen und mehr als 5,3 Milliarden Dollar in das Königreich investieren. Der Schritt solle es den Kunden ermöglichen, Inhalte sicher zu speichern, teilte Amazon am Montag mit.