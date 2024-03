„Das gibt es sonst nur noch in Russland“

Grasser ruft Gerichtshof für Menschenrechte an

„Dieses Prozedere ist wirklich nicht optimal“, analysiert auch Gerhard Jarosch, ehemaliger Staatsanwalt, und erklärt weiter: „Der Gesetzgeber hat diesen Weg gewählt, um Prozesse nicht in die Länge zu ziehen. Wenn ein Antrag auf Ausschließung eines Richters etwa vom Oberlandesgericht entschieden wird, muss der Prozess unterbrochen werden“, so Jarosch. Nicht nur Ex-Kanzler Kurz, sondern auch Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser kennt die Misere. Letzterer will das Gesetz beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kippen und hat dort eine Beschwerde eingebracht.