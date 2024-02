Geheimnisverrat: Geldstrafe für Kurz-Richter

Akt an Pilz weitergegeben

Die Verurteilung betrifft Radasztics‘ einstige Tätigkeit als Staatsanwalt: Zum einen soll er in der Causa Buwog seine Pflichten verletzt haben, da er es 2012 verabsäumte, den Beschuldigten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser über das laufende Strafverfahren zu informieren. Zum anderen soll er in der Causa Eurofighter 2018 Informationen aus dem Ermittlungsakt an den Ex-Politiker Peter Pilz weitergereicht haben. Pilz galt stets als scharfer Kurz-Kritiker.