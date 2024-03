Vorwürfe an Kurz-Richter: Grüne wettern gegen ÖVP

Justiz solle „in Ruhe arbeiten“

„Ich halte nichts von politischen Zurufen“, meinte Klubobfrau Sigrid Maurer zur APA am Freitag in Innsbruck. Das solle auch die ÖVP so beherzigen, so Maurer in Anspielung auf Aussagen von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Die Justiz solle „in Ruhe arbeiten können“. „Ich habe volles Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz“, erklärte die Klubchefin am Rande einer Parteiveranstaltung für die Innsbrucker Gemeinderatswahl. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sei die Garantin für ebendiese Unabhängigkeit.